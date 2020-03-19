МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть привело к росту доли налогов в стоимости бензина в РФ до 60%, поэтому сокращение цен на сырье не привело к удешевлению моторных топлив, заявил РИА Новости источник в одной из крупных нефтяных компаний.

"Снижение мировых цен на нефть не приводит к удешевлению моторных топлив, потому что увеличивается доля налогов в цене. Если в марте 2019 года сумма акциза, демпфера и НДС на автобензин составляла примерно 14 рублей на литр или 30% от цены, то в марте текущего года этот показатель составляет уже 26 рублей на литр или около 60% от отпускной цены", — прокомментировал агентству источник стоимость бензина в России на фоне низких нефтяных котировок.

По его словам, сохранение розничных цен на постоянном уровне на фоне падения мировых цен на нефть обеспечивает дополнительные доходы российского бюджета, а не нефтяных компаний. "Для них экономика поставок топлива на внутренний рынок из-за действия демпфирующего механизма остается практически неизменной", — отметил он.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко также отметила, что налоги составляют большую долю в цене на нефтепродукты в РФ. "Но ситуация, в которой нефть дешевеет, а цены на топливо растут, заключается в том, что цена на нефтепродукты рассчитывается по принципу нетбэк (netback, чистая цена реализации: экспортная цена за вычетом вывозных пошлин и затрат на транспорт по направлению поставки – ред.), а значит привязана к зарубежной котировке и курсу валют. В итоге получается ситуация, что вроде цена нефти снизилась, но рубль ослаб и в лучшем случае ситуация не поменяется, но чаще всего цена в рублях на топливо растет. Из налогов растут поступления НДС, поскольку он рассчитывается от уже сформированной цены на нефтепродукты внутри страны с акцизом", — пояснила она РИА Новости.

При этом эксперт напомнила, что в России проводится налоговый маневр, при котором растет НДПИ и обнуляется экспортная пошлина, а возросшие бюджетные поступления идут на компенсации нефтяникам, чтобы поддержать их ставший убыточным перерабатывающий бизнес. По мнению эксперта из многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрия Гелемурзина, из-за низких цен на нефть в марте выплаты компаний в бюджет РФ могут вырасти в 3-4 раза. "В результате нефтеперерабатывающие заводы в стране сейчас находятся не в самой лучшей ситуации", — сказал он РИА Новости.

Как заявил агентству старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, при сверхнизких ценах на нефть нефтепереработка становится менее выгодной, что может в этом году негативно отразиться на финансовых результатах большинства компаний.

Президент РФ Владимир Путин ранее удивился росту цен на бензин за год на 10,44% и призвал обратить внимание на тот факт, что цены на нефть рухнули. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, 9 марта падение цен достигало 30%.