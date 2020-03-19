МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рынку нефти потребуется на восстановление баланса спроса и предложения около 2-3 лет, при этом до конца 2020 года цена марки Brent в нынешних условиях может так и остаться ниже 40 долларов за баррель, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

По оценкам Fitch, на рынке нефти в текущем году будет серьезный переизбыток предложения из-за снижения спроса вспышкой коронавируса и роста добычи в связи с развалом сделки ОПЕК+. Так, отмечает агентство, Саудовская Аравия уже намерена увеличить с апреля производство нефти, задействуя огромный запас своих мощностей.

"Это может удержать цену Brent ниже 40 долларов за баррель до конца года, поскольку объем избыточного предложения в 2020 году при различных сценариях, вероятно, будет намного больше, чем максимум в 1 миллион баррелей в день, наблюдавшийся в последнее десятилетие", — пишут эксперты Fitch.

"Мы ожидаем, что рынок восстановит баланс в ближайшие два-три года за счет оживления спроса после того, как вспышка коронавируса утихнет, замедления или снижения добычи сланцевой нефти в США… и возможной корректировки производства странами ОПЕК", — добавляют они.

Одновременно в Fitch подчеркивают, что как для Саудовской Аравии, так и для России (ключевые игроки альянса ОПЕК+) цена нефти Brent, при которой их бюджет безубыточен, должна быть выше текущих уровней — 91 и 53 доллара за баррель соответственно. При этом в агентстве ожидают, что добыча сланцевой нефти в США все равно вернется к росту, когда цены стабилизируются, как это уже происходило в 2016-2017 годах.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.