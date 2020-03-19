МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Техас может сократить добычу нефти впервые с 1970 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Регуляторы Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате Америки", — говорится в сообщении. Отмечается, что Техас не сокращал добычу с 1970 года.

Источники сообщили газете, что ряд руководителей нефтяных компаний обратились к членам Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission) с просьбой оказать помощь на фоне падения цен на нефть.

При этом в сообщении уточняется, что пока не известно, примет ли регулятор решение о сокращении добычи нефти.

Стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) торгуется в районе 20 долларов за баррель, после того как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. До распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти WTI составляла примерно 48 долларов за баррель.