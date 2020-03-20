МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут продолжить снижаться и достигнуть отметки в 5 долларов за баррель, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на исследование мнений аналитиков. Цены на нефть растут после заявлений Трампа

После падения на 60% в этом году до самого низкого уровня с 2003 года цены будут снижаться до 20 долларов за баррель или ниже, приводит агентство результаты опроса трейдеров из нескольких крупнейших мировых нефтяных компаний. Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов.

Аналитики из Goldman Sachs и Citigroup также ожидают, что в ближайшие месяцы цены будут продолжать снижаться. Ранее Блумберг сообщало, что Goldman Sachs видит падение стоимости барреля нефти до 20 долларов.

"Citigroup не исключает сценария, при котором во втором квартале стоимость нефти марки Brent составит в среднем 17 долларов за баррель или ниже, а в некоторых случаях средний показатель составит 5 долларов за баррель", — приводит Блумберг мнение аналитиков банка.

Часть опрошенных агентством специалистов также считает, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители больше не смогут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Некоторые трейдеры сравнивают минимальную цену со стоимостью производства американской сланцевой нефти.

"WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около 20 долларов", — заявил агентству аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Чжан Чэньфэн (Zhang Chenfeng). По его мнению, цены на сырье за месяц могут достичь 15 долларов.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. 18 марта стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель, а цена WTI упала ниже 21 доллара впервые с февраля 2002 года.