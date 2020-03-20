МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на WTI и Brent опускались ниже $25/барр. впервые с ноября 2002 года. Для сланцевых компаний этот рубеж считается роковым.

Многие аналитики на Западе называют это падение "беспрецедентным в истории", но оно может продолжиться. Саудовская Аравия и ее союзники намерены увеличить предложение нефти в апреле. Трамп предоставит помощь сланцевым компаниям и обещает вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в нужное время.

WTI НИЖЕ РОКОВОГО ПОРОГА

По данным анализа, проведенного специалистами консалтинговой компании Rystad Energy, около 80% так называемых DUC (пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин) являются безубыточными при цене WTI $25/барр. С целью сокращения затрат сланцевая компания может снизить или даже прекратить полностью бурение новых скважин, вместо которых используются DUC. В марте количество пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин в США составило 7637. Обычно достаточно провести гидроразрыв пласта, чтобы такая скважина начала давать нефть.

Но ситуация на нефтяном рынке принимает катастрофический оборот для американских нефтяников. При текущих котировках WTI ни одна сланцевая компания не может генерировать положительный денежный поток – и DUC не помогут. Нефтегазовые гиганты, более устойчивые к ценовым шокам, также испытывают огромные проблемы и вынуждены урезать бюджеты на 2020 год.

"Это может оказаться самым большим шоком для нефтяной отрасли, поскольку меры по сдерживанию коронавируса усугубляют проблемы нефтяных компаний, которые вступили в борьбу за рынки сбыта", — заявил Артем Абрамов, глава исследовательского подразделения Rystad Energy.

По расчетам экспертов компании, до падения нефтяных цен для достижения баланса на рынке требовалось сокращение добычи примерно на 2 млн барр./сут. Однако пандемия коронавируса стала причиной снижения промпроизводства, прекращения авиасообщения, карантина и закрытия границ, что привело к резкому падению спроса на нефть.

ПОТЕНЦИАЛ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ

После срыва соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия, ее ближневосточные союзники и противостоящая им Россия в апреле могут увеличить предложение на 2 млн барр./сут., а в мае еще на 800 тыс. барр./сут., считают в Rystard Energy. Ожидание значительного роста предложения на фоне снижения спроса на энергоносители – основная причина стремительного падения котировок Brent и WTI.

Эр-Рияд грозится увеличить добычу до 12,3 млн барр./сут., но реально она повысится до 10,8-11 млн барр./сут. в следующем месяце и до 11,2 млн барр./сут. — в мае. Сейчас добыча в Саудовском королевстве составляет 9,8 млн барр./сут. Остальные объемы поступят из нефтехранилищ, расположенных внутри страны и за рубежом.

ОАЭ и Кувейт обещают повысить добычу в апреле на 200 тыс. барр./сут. и 110 тыс. барр./сут. – до 3,2 млн барр./сут. и 2,8 млн барр./сут. соответственно.

Потенциал роста добычи в России в течение ближайшего месяца оценивается в 200 тыс. барр./сут.

В Rystad Energy считают, что Ирак в апреле способен увеличить извлечение нефти на 250 тыс. барр./сут. – до 4,9 млн барр./сут. Однако эта оценка выглядит завышенной. Из страны поступают сведения, что до обвала на нефтяном рынке правительство в Багдаде задерживало оплату зарубежным компаниям, добывающим нефть согласно сервисным контрактам. Если цены останутся ниже $30/барр. то иностранные компании денег от Багдада получат не скоро, как это было в 2016 году.

Кроме того, иракские власти не намерены компенсировать рост стоимости фрахта супертанкеров, что сильно ограничивает экспорт нефти из страны. В Ираке также усиливается политическая и социальная нестабильность из-за неспособности правительства обеспечить население продовольствием и питьевой водой.

Малайзийская Petronas полностью прекратила добычу на месторождении в провинции Ти Кар и эвакуировала из Ирака свой персонал под предлогом "роста числа заболеваний COVID-19 в стране".

Для Ирака складывается крайне тяжелая ситуация, поэтому Багдад призывает Россию и Саудовскую Аравию вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество в рамках ОПЕК+.

ЭМБАРГО НА ОБА ВАШИ ДОМА

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором призвал наложить эмбарго на покупку нефти из России, Саудовской Аравии и ее союзников из ОПЕК.

"Соединенные Штаты не запугаешь и не возьмешь просто так… Иностранные государства пользуются сложившейся ситуацией – распространением COVID-19 по миру – с целью залить рынок и навредить нашим отечественным производителям энергоносителей", – говорится в письме Крамера.

Сенатор посетовал, что в отличие от России Саудовская Аравия является партнером США, поэтому действия Эр-Рияда на рынке нефти вызывают беспокойство. Реакция сенатора от Северной Дакоты объяснима. В этом штате находится большая часть Bakken – второй крупнейшей сланцевой структуры США. Согласно официальным данным властей штата, добыча на Bakken беспрерывно снижается с ноября 2019 года по январь 2020 года, когда WTI стоил в два с половиной раза дороже, чем сейчас.

В 2019 года США оставались нетто-импортером нефти и нефтепродуктов: импорт составили 9,1 млн барр./сут., экспорт – 8,57 млн барр./сут. При этом, в 2019 году экспорт нефти из страны достиг 2,98 млн барр./сут.

Россия и Саудовская Аравия экспортировали в США нефти и нефтепродуктов в объеме 0,51 млн барр./сут. и 0,53 млн барр./сут. соответственно, поэтому эмбарго нанесет минимальный ущерб обеим странам.

Трамп уже пообещал вмешаться в нужное время. У Вашингтона есть возможность повлиять на Саудовскую Аравию и заставить ее сократить добычу при помощи политического давления. По сообщениям американских СМИ, против России могут быть введены дополнительные санкции.

КАНАДЦАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Крупнейшим экспортером нефти в США является Канада. Экспорт канадской нефти вырос почти в полтора раза и достиг 4,42 млн барр./сут., но 1,01 млн барр./сут. США поставили на канадские НПЗ.

Из-за низких цен экспорт американской сланцевой нефти стал невозможен, но Трамп обещает оказать поддержку и выкупить часть избыточных объемов. По распоряжению президента США будут закуплены 77 млн барр. американской нефти для пополнения стратегического резерва. Ранее планировалось закупить всего 30 млн барр. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что на закупку нефти у американских нефтяников будет выделено от $10 млрд до $20 млрд.

Однако выделенных средств надолго не хватит. Администрации Трампа придется и дальше оказывать поддержку нефтяникам – фактически субсидировать сланцевые компании. Ряд экспертов считают, что поддержка продлится до ноября, когда состоятся президентские выборы. США придется отказаться от импорта из Канады. Администрация Трампа не намерена тратить средства на покупку канадской нефти. Поскольку экспортные мощности Канады для вывоза нефти за пределы Североамериканского континента крайне ограничены – все трубопроводы ведут в США – то разработчики нефтяных песков в провинции Альберта станут первыми жертвами войны на рынке энергоносителей и будут вынуждены сократить добычу. Ряд экспертов считают, что к ноябрю предложение на рынке нефти со стороны США и Канады может сократиться примерно на 3 млн барр./сут.