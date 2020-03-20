МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сейчас на рынке нефти сложилась весьма неприятная ценовая конъюнктура, но нельзя согласиться с заявлениями, что это катастрофа для России, особенно в среднесрочной перспективе, поскольку страна на несколько лет имеется солидный запас прочности, позволяющий выполнить все социальные обязательства и планы развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков: вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса не обсуждается

Накануне совладелец "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал цену на нефть ниже 25 долларов за баррель катастрофической. По его словам, даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+ "не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25".

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, — наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле такие оценки.

Он напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже текущей.

"Бывали времена, мы помним, когда цена была еще ниже. Здесь главное сейчас, конечно, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", — полагает пресс-секретарь президента РФ.

Кремль не согласен с оценкой рубля как одной из самых слабых валют в мире: клеить такие ярлыки на основе нескольких дней непрофессионально, заявил Песков.

"Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики — непрофессионально по меньшей мере", — сказал Песков журналистам, комментируя оценки некоторых экспертов, которые называли рубль одной из самый слабых валют с начала года.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, прокомментировал пресс-секретарь.

"Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике и эмоциональными последствиями. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством", — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что такие волатильности случаются, и напомнил, что несколько лет тому назад страна уже сталкивалась с периодом ослабления национальной валюты. "Но всегда им на смену приходит период стабильности, опять же потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью", — считает Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, можно ли ожидать в перспективе возвращения курса рубля на показатели начала года. "Вот это вопрос не ко мне", — сказал Песков.

ПЕРЕГОВОРЫ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна о том, что Россия и КСА ведут войну на истощение.

Песков отметил, что у каждой страны есть свои бюджетные параметры и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих параметров. "Вы знаете, что бюджет РФ посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, эта (текущая — ред.) цена — она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она когда нужно будет включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит", — добавил он, указав на волатильность цен на нефть.

"И до того как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот идеальный шторм, до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти. Это факт, он очевидный, это не относится к категории прогнозов. Это констатация. Поэтому когда на эту тенденцию наоборот придет динамика повышательная, будем смотреть, мониторить", — сказал Песков.

"Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура, которая спровоцирована, мы уже говорили об этих факторах. У нас с Саудовской Аравией хорошие отношения, партнерские, и мы не думаем, что кто-то в эти отношения должен вмешиваться", — заключил Песков.

Он также не стал комментировать тему возможных санкций. "Комментировать вот эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории, скажем так, весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией", — сказал пресс-секретарь президента.