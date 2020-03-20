МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия не занимается демпингом на рынке нефти, который настоящий момент находится под влиянием политических факторов, а не экономических, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы не демпингуем, в отличие от них. Поэтому наша эффективность, может, даже и выше", — сказал Сечин в анонсе телепрограммы "Международное обозрение".

"Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики", — также сообщил глава "Роснефти".

"Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает", — добавил он.

"ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка", — отметил при этом Сечин.