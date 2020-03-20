МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не обсуждал с регулятором нефтяной отрасли Техаса вопрос сокращения добычи нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как передаёт агентство, Баркиндо и комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон провели дружескую беседу и договорились продолжить диалог. "Чиновники не обсуждали вопрос сотрудничества в сокращении добычи нефти", — добавляет агентство со ссылкой на слова источника.

Ранее в пятницу газета Wall Street Journal написала о намерении Баркиндо и Ситтона обсудить ситуацию на нефтяном рынке. В четверг же газета, также со ссылкой на источники, сообщала, что Техас обдумывает вопрос о сокращении добычи нефти в качестве ответных мер на падение цен на это сырье.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, появлялись сообщения о том, что ряд стран ОПЕК начали предлагать своим клиентам скидки на апрельские поставки нефти.

Более того, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше её производственных мощностей, за счёт складских запасов.