МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером резко ускорили темпы снижения — падение котировок марки WTI достигало 13%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.31 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,46%, до 23,2 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение достигало 13%.

В то же время цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,21%, до 27,27 доллара за баррель, а незадолго до того показатель опускался почти на 6%.