МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Операционные затраты "Роснефти" позволят долго работать в текущих рыночных условиях, компания может поддерживать текущий объем добычи ещё 22 года без дополнительных инвестиций в геологоразведку, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база, в принципе, даже без проведения дополнительных, скажем, инвестиций в геологоразведку, позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно, и убеждены в том, что надо придерживаться рыночных конструкций, и работать в рынке, показывать свою эффективность", — сказал он.

Добыча нефти и конденсата "Роснефти" по итогам 2019 года составила 230,25 миллиона тонн.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу торговалась в районе 27-30 долларов за баррель. Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+ и последующими обещаниями Саудовской Аравии о существенном увеличении добычи – вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.