МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Россия должна стремиться к сохранению своей доли рынка, не взирая на колебания нефтяных цен, так как цены скорректируются, а утраченную долю можно никогда не вернуть, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Пока действовало соглашение ОПЕК+, в котором участвовала Россия, снижая добычу, США стали первыми в мире по добыче нефти, чего не было никогда, подчеркнул он.

"Смысл есть в том, чтобы сохранить долю рынка потребления. Вот если вы отдадите свою долю рынка, вы больше никогда туда не вернетесь. Вот в этом как раз и смысл. Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда. Вы посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда", — заметил он.

Сечин добавил, что за время действия сделки ОПЕК+ в США были построены порядка 9 новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок. "В 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз – в Европу. Ну вот, пожалуйста, делайте выводы. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я думаю, что надо", — сказал он.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса, распада сделки ОПЕК+ и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.

Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса, а некоторые из них уже заявили о планах нарастить добычу.