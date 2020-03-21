МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере, назвав Москву "враждебным игроком", однако воздержались от комментариев относительно возможности введения новых санкций, сообщается в пресс-релизе по итогам брифинга госдепартамента США.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вмешательство в ситуацию с обвалом цен на нефть и использование дипломатических рычагов, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить добычу этого сырья, а в отношении России при этом могут прозвучать угрозы введения новых санкций. Сам Трамп в четверг также заявил, что Штаты вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время".

"Говорить об этом (о возможности введения санкций – ред.) — категорически против нашей политики, поэтому я воздержусь от комментариев… Я приводил примеры ряда случаев…, когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей. Пусть этот факт говорит сам за себя", — заявил представитель госдепа, отвечая на вопрос о возможности использования санкций против России в качестве метода стабилизации цен на нефть.

Он также отметил, что США не вступают в обсуждения дальнейшего развития ситуации с отдельными государствами, но призывает все страны к "ответственным мерам".

"Мы призываем всех игроков обратить внимание на текущий момент глобальной неопределенности и экономических пертурбаций и предпринять ответственные меры, чтобы мы могли все вместе их преодолеть", — отметил он.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура.