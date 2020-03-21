МИНСК, 21 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала последние предложения Минска по поставкам нефти, при этом Москва представила и ответные предложения по этому вопросу.

Как передает в субботу госагентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских НПЗ. В совещании участвуют премьер республики Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как отметил Лукашенко, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в сфере нефтяной, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует президента о результатах работы, руководит группой Сергеенко.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" — спросил Лукашенко. Глава администрации президента подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 11 марта по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ.

Оба НПЗ в Белоруссии сейчас работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. С учетом этого Минск диверсифицирует поставки нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. В марте из разных источников, включая собственную добычу внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти. Закупки нефти сейчас ведутся Минском в том числе через трейдеров, поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.