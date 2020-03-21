ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть скорректируется в район 35-40 долларов за баррель, сообщил в интервью программе "Вести в субботу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Будущее покажет, кто прав", — сказал Белоусов.

Он также отметил, что в текущей экономической обстановке нужно поддерживать производство.

"В данной ситуации мы считаем, что нужно сначала поддерживать, прежде всего, производство", — отметил Белоусов, уточнив, что речь идет о перевозчиках, гостиничном и туристическом бизнесе.

"Что касается малого бизнеса… — для них отсрочку выплаты налогов, запрещение проверок, включая выездные проверки ФНС", — добавил Белоусов.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.