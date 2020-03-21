Мишустин и Румас отметили достижение нефтяных договоренностей между РФ и Белоруссией
МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора в субботу отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, сообщается на сайте российского кабмина.
"Михаил Мишустин и Сергей Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20200321/831122237.html