МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора в субботу отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, сообщается на сайте российского кабмина.

"Михаил Мишустин и Сергей Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон", — говорится в сообщении.