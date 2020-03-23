МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании "А-Проперти" 49% акций в Эльгинском проекте, сказано в сообщении банка.

"Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании "А-Проперти" 49% пакета в Эльгинском проекте. Банк всегда рассматривал Эльгу как инвестиционный актив, сумма опциона значительно превосходит стоимость приобретения пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки", — сообщает банк.

В конце января источник РИА Новости сообщил, что "А-Проперти" направила в ФАС ходатайство о выкупе 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела". По данным источника, в ходатайстве уточнялось, что суммарная стоимость активов "А-Проперти" превышает 7 миллиардов рублей, а стоимость компаний Эльги составляет более 400 миллионов рублей.

"Мечел" продал акции Газпромбанку в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа через три года. По условиям сделки, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.

Эльга — крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля — его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел Транс Восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях.