МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Разрыв сделки ОПЕК+ в сочетании с пандемией коронавируса, обрушивший цены на нефть, послужил поводом для дискуссий о том, кто и как теперь будет регулировать предложение на рынке, и возможен ли такой контроль в принципе. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, альянс США с Саудовской Аравией и развал ОПЕК маловероятны, но договоренности в том или ином формате, скорее всего, возможны.

Как сообщает The Wall Street Journal, чиновники из министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией. Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен, а также ослабит партнерство Саудовской Аравии с Россией. Если сделка состоится, королевство может выйти из состава ОПЕК.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АЛЬЯНСА

По мнению экспертов, такой альянс может натолкнуться на множество политических и юридических препятствий и вряд ли реализуем.

"В США добычей занимаются частные компании, которые обладают свободой действий, в отличие от большинства стран ОПЕК, где доминирует государственный сектор. Какой-то альянс возможен, например, США могут договориться координировать с Саудовской Аравией закупки нефти для национального резерва, но такого рода договоренности не могут являться альтернативой ОПЕК и не окажут существенного влияния на физический рынок", — считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В пятницу WSJ писала, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо может обсудить вопрос сокращения добычи нефти с регулятором нефтяной отрасли Техаса Райаном Ситтоном. Однако позже стало известно, что чиновники провели дружескую беседу, но нефтяной вопрос не обсуждали.

"Хотя начало консультаций между ОПЕК и комиссаром Техасской железнодорожной комиссии может быть слегка позитивно для восприятия, так же как и лобби части представителей департамента энергетики, на самом деле говорить о каком-то продвижении в сторону альянса слишком рано, как и оценивать возможный эффект", — согласна аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.

Она напомнила, что антимонопольное законодательство США не допускает формализованных соглашений, и ни руководители Минэнерго США, ни Белый дом пока концепцию альянса не одобряли.

На минувшей неделе Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Однако аналитики указывают на то, что американские компании при текущих ценах на нефть находятся на грани уничтожения.

"В целом отрасль производства сланцевой нефти в США может исчезнуть, поэтому неудивительно, что в США прорабатываются различные варианты спасения", — комментирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Однако нерыночные методы натыкаются на внутреннее сопротивление банков и общеэкономического сообщества, поскольку уже сейчас высказываются сомнения по поводу возможности решения проблемы подобным образом.

ХОРОНИТЬ ОПЕК РАНО

В России немало противников сделки с ОПЕК – в частности, такого мнения придерживается глава "Роснефти" Игорь Сечин. В минувшую пятницу он заявил, что цены на нефть вырастут в течение полугода из-за сланцевых добытчиков. По его словам, ОПЕК+ уже утратил свое значение, на баланс рынка влияют другие факторы. Россия должна сохранять свою долю на рынке, невзирая на колебания нефтяных цен, так как цены скорректируются, а утраченную долю можно никогда не вернуть. Пока действовало соглашение ОПЕК+, в котором участвовала Россия, снижая добычу, США стали первыми в мире по добыче нефти, чего не было никогда, подчеркнул он.

Однако эксперты полагают, что, хотя судьба сделки под вопросом, хоронить ОПЕК рано. "Это было неоднократно, но организации уже несколько десятков лет, нет сомнений, что она продолжит существовать. Вероятно, все ее члены понимают, что в какой-то момент им придется вернуться к политике регулирования предложения, и вне ОПЕК договориться об этом будет невозможно", — рассуждает Маринченко.

По его словам, Россия по сути сама решила выйти из сделки, не согласившись снижать добычу, чтобы хоть как-то сбалансировать рынок, как предлагала Саудовская Аравия. Это связано с тем, что Россия, видимо, недооценила влияние Covid-19 на спрос. При этом вклад РФ в сделку был минимальный — с 2016 по 2019 годы Россия не снизила, а нарастила добычу.

Возобновление переговоров в формате ОПЕК+ возможно, но для этого Москва должна выйти с каким-то конкретным предложением. При этом достичь былого уровня доверия между партнерами уже вряд ли получится. Саудовская Аравия может оказывать гораздо большее влияние на рынок, чем любая другая страна, поэтому любые нефтяные альянсы без Саудовской Аравии с целью регулирования предложения имеют мало смысла, указал он.

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ

По словам Бутко, чем дольше цены на нефть находятся на текущих уровнях, тем больше все стороны будут склонны к диалогу. В текущей неопределенности рано вычеркивать какие бы то ни было варианты дальнейшего развития событий.

Из других сценариев WSJ ранее отмечала, что США рассматривают возможность вмешаться в "нефтяной спор", чтобы стабилизировать рынок как посредством дипломатического влияния, так и через возможные дополнительные санкции. Помимо альянса с Саудовской Аравией обсуждались санкции к России, эмбарго на поставки из России и Саудовской Аравии, покупки нефти в стратегический резерв, квотирование производства. Применялось дипломатическое давление на саудитов, которое уже принесло плоды, хотя не слишком значимые (с их стороны стихли угрозы по поводу резкого увеличения поставок).

По мнению Лукичевой, санкционное давление на Россию малоэффективно, поэтому не совсем понятно, что они могут еще сделать, кроме как наложить эмбарго, но это крайне рискованно для самих США.

Целью развала сделки ОПЕК+ было усадить США за стол переговоров и заставить их сменить отношение к другим игрокам на более конструктивное. Пока рано говорить об альянсе американцев с саудитами или с кем бы то ни было еще. Но его вероятность будет расти по мере ухудшения ситуации в их внутренней экономике. В будущем вполне возможно продолжение в рамках работы долгосрочной хартии по регулированию рынка нефти.

"Россия ожидает полноценного партнерства с США — отмена санкций к нефтяной отрасли и присоединение к хартии. Если это произойдет, то ситуация на рынке нефти и в целом в мире может значительно измениться. Однако это вряд ли дело ближайшего будущего", — заключила она.