МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Падение цен на нефть заставляет сланцевые компании искать легитимные возможности для сокращения добычи. В основе деятельности сланцевых компаний лежит спекулятивная бизнес-модель, считают в IEEFA (Института энергетической экономики и финансового анализа). Власти Техаса не отрицают возможность сотрудничества с Саудовской Аравией ради стабилизации цен на нефтяном рынке.

В ТЕХАСЕ ЗАДУМАЛИСЬ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ

Деловое американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило о возможном сокращении – впервые с 1970 года – добычи в Техасе, где добывается свыше 40% всей американской нефти. По данным WSJ, ряд руководителей американских сланцевых компаний обратились в Железнодорожную комиссию Техаса – несмотря на название, это ведомство является регулятором нефтяной отрасли штата – с запросом о сокращении добычи. Падение нефти ниже $25/барр. напугало техасских нефтяников.

Техас не ограничивал добычу с 70-х годов прошлого столетия. В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора. Сланцевые компании просят власти вмешаться, чтобы избежать дальнейшего падения цен на энергоносители, обвального сокращения производства, неминуемого разорения и массовой безработицы.

Техасские нефтяники дрогнули после падения WTI ниже 25/барр. – уровня, который по оценке консалтинговой компании Rystad Energy является безубыточным для 80% DUC (пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин). По данным EIA (Управления энергетической информации США), в прошлом месяце в стране насчитывалось 7637 DUC. Из этого количества 3482 – на структуре Permian Basin, и 1360 – на Eagle Ford.

В Техасе и частично в соседнем штате Нью-Мексико расположена крупнейшая в США сланцевая структура Permian Basin, где добывается более трети всей американской нефти. EIA прогнозирует, что Permian Basin остается последней сланцевой структурой, где продолжится рост добычи нефти. Ожидается, что в апреле на Permian Basin добыча вырастет аж на 38 тыс. барр./сут. – до 4,792 млн барр./сут. На всех других структурах в следующем месяце добыча нефти снизится или останется на прежнем уровне.

Этот прогноз выглядит очень оптимистичным, поскольку проблемы у американских сланцевых компаний начались давно. Рост добычи нефти в США существенно замедлился в 2019 году, когда котировки WTI – американского эталонного сорта – были в 2–2,5 раза выше, чем сейчас. По предварительным оценкам сейчас в США добывается 13,1 млн барр./сут., но окончательные данные EIA публикует с задержкой в два месяца.

Глава Железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон предлагает сократить добычу в штате на 10%, сообщает агентство Bloomberg. При этом Ситтон называет отказ Саудовской Аравии ограничивать добычу "антирыночной" мерой, а сокращение добычи в Техасе – возвращением к рыночным принципам. Ряд американских экспертов уверены: когда речь идет о выживании, необходимо пожертвовать малым – сократить добычу на 10% – чтобы сохранить сланцевую индустрию. Принудительное сокращение добычи приветствуют ряд сланцевых компаний, включая Pioneer Natural Resources и Parsley Energy.

10% НЕДОСТАТОЧНО

По данным Союза производителей энергоносителей Техаса, сейчас в штате добывается 5,46 млн барр./сут., поэтому 10%-е сокращение не исправит ситуацию на нефтяном рынке. Из-за жестких карантинных мер, принятых после вспышки инфекции коронавируса, во всех промышленно развитых странах сворачивается промышленное производство и, как следствие, падает спрос на энергоносители.

По оценке Goldman Sachs, потребление нефти в мире рухнуло на 8 млн барр./сут., что стало причиной беспрецедентного дисбаланса между спросом и предложением на рынке энергоносителей. Угроза Саудовской Аравии и ее союзников существенно увеличить предложение уже в апреле может привести к заполнению всех имеющихся мощностей для хранения нефти и падению котировок WTI значительно ниже $20/барр.

"Такого раньше никогда не было – шок от падения спроса совпал с шоком от роста предложения", — сказал Пейдж Мейер из CFRA Research в интервью газете Antonio Express.

По словам Мейера, 21 сланцевая компания уже объявила о сокращении затрат на 40% в этом году. Такое масштабное сокращение затрат ведет к массовому сокращению количества буровых и ремонтных бригад, которые обеспечивают разработку сланцевых структур. Столь масштабное сокращение объемов бурения и работ по ремонту действующих скважин неминуемо приведет к падению добычи в США уже в ближайшие месяцы.

В прошлую пятницу компания Baker Hughes сообщила о сокращении за последнюю неделю количества буровых установок, используемых для добычи нефти и газа в США, сразу на 20 единиц. Сейчас в эксплуатации находятся 722 буровые установки – на 244 меньше, чем годом ранее.

СПЕКУЛЯТИВНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Большинство сланцевых компаний генерировали негативный денежный поток – их выручка от добычи нефти и газа не покрывала затрат на ее добычу – задолго до обвала нефтяных цен. Однако вопреки экономической целесообразности и убыткам от банкротства сланцевых компаний банки до недавнего времени продолжали без ограничений предоставлять кредиты для разработки сланцевых структур, уверовав в невероятную эффективность новейших американских технологий.

В последнем отчете IEEFA говорится, что за последние десять лет затраты 34 крупных сланцевых компаний США на $189 млрд превысили выручку от продажи добытой нефти. В прошлом году отрицательный денежный поток этих компаний составил $2,1 млрд.

За последнее десятилетие такие "лидеры сланцевой индустрии" как Hess, Marathon и Pioneer Natural Resources ни разу не смогли добиться положительного денежного потока. В 2017 – 2019 годах, когда средняя годовая цена WTI находилась в диапазоне $50,88/барр. – $64,94/барр. только шесть компаний сумели показать положительный денежный поток.

Во второй половине прошлого года отношение банкиров и инвесторов с Уолл-стрит к нефтяникам изменилось с положительного на негативное. Нежелание инвестировать в добычу сланцевой нефти усиливается, поскольку обремененные огромными долгами нефтяные компании нанимают юридические конторы для ведения переговоров с банками о реструктуризации задолженности.

"Даже после стабилизации ситуации на глобальном рынке нефти, у инвесторов останется крайне негативное отношение к сланцевой индустрии, если принимать во внимание отвратительные результаты последнего десятилетия… Осторожные инвесторы должны сохранять благоразумие и рассматривать инвестиции в сланцевые компании, как очень рискованное предприятие, принимая во внимание печальные результаты их деятельности и плохие финансовые показатели. Спекулятивная бизнес-модель является основой этих предприятий", — делают вывод аналитики IEEFA.

УКРОЩЕНИЕ ТЕХАСЦЕВ

После обвала цен в 2014 году Саудовская Аравия предлагала американским нефтяникам договориться о сокращении добычи, но получила вызывающий наглый отказ. В ответ возглавляемая саудовцами ОПЕК значительно увеличила добычу, но не добилась желаемого результата. Руководители сланцевых компаний – прежде всего из Техаса – отказывались обсуждать сокращение добычи и заявляли, что саудовцы никогда не заставят американцев "закрутить нефтяной вентиль".

Шесть лет спустя техасский регулятор готов рассмотреть вопрос о сокращении добычи в "нефтяной кладовой Америки" после угроз Эр-Рияда нарастить добычу в апреле.

Глава Железнодорожной комиссии Техаса провел по телефону переговоры с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо о "глобальном спросе и предложении". Глава ОПЕК сделал Ситтону предложение, от которого тот не мог отказаться – принять участие в заседании организации в июне.

Вашингтон также направит в Эр-Рияд высокопоставленного представителя Минэнерго США для координации совместных усилий с целью стабилизации рынка нефти. Администрация Трампа имеет разные рычаги давления на Саудовское королевство. Западные эксперты указывают на возможность введения санкций, включая замораживание саудовских счетов в американских банках, конфискация активов, запрет на транзакции в долларах США. Введение анти-саудовских санкций возможно только после принятия Конгрессом соответствующего закона. Запрет на использование американской валюты в расчетах за поставки энергоносителей станет концом "эпохи нефтедоллара". Но это самая крайняя мера, на которую может пойти администрация Трампа ради спасения "сланцевой индустрии" США.