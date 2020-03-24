МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Уголь, считающийся одним из самых дешевых источников энергии, в настоящее время является самым дорогим ископаемым топливом в мире, подсчитало агентство Блумберг.

"Уголь, самый грязный и, как правило, самый дешевый источник энергии, сейчас является самым дорогим ископаемым топливом в мире. Эпический крах нефти в прошлом месяце означает, что нефть в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемого угольного контракта в энергетическом эквиваленте", — рассчитало агентство.

Блумберг обращает внимание, что в пятницу на бирже ICE Futures Europe, специализирующейся на торгах контрактами на энергоносители, австралийский уголь Newcastle торговался на уровне 66,85 доллара за тонну, что эквивалентно 27,36 доллара за баррель нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent на той же бирже в пятницу были на уровне 26,98 доллара за баррель.

Отмена рейсов авиакомпаниями и ограничения на поездки, по мнению Блумберга, сократили мировое потребление нефти на 20%.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах бывшего альянса.

В США и Европе использование угля сокращается из-за дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии, а также из-за роста спроса на энергоносители, однако его потребление продолжает расти в азиатских странах. Аналитики Goldman Sachs, чье мнение также приводит Блумберг, считают, что в краткосрочной перспективе использование угля в Японии может незначительно упасть летом текущего года в пользу более дешевого СПГ.