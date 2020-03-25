МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США хотят повлиять на Саудовскую Аравию по вопросу запланированного королевством увеличения добычи нефти после распада сделки ОПЕК+, обсудить эту тему Вашингтон намерен во время конференции стран G20, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Лидеры стран G20 в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса могут 26 марта провести экстренную телеконференцию.

"Вашингтон рассматривает видеоконференцию с Саудовской Аравией как способ начать обсуждение по поводу необходимости окончания ценовой войны", — сообщает издание со ссылкой на источники, которые отмечают, что ценовая война негативно сказалась на нефтепроизводителях США.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.