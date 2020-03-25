МОСКВА, 25 мар – Андрей Карабьянц. Пандемия коронавируса и разразившаяся на нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией привели к огромному превышению предложения над спросом на мировом рынке энергоносителей. После обвального падения цен на энергоносители ориентированная на США нефтегазовая отрасль Канады оказалась в кризисном состоянии и нуждается в помощи со стороны государства.

КРИЗИС НАЧАЛСЯ, ДАЙТЕ ДЕНЕГ

Падение спроса и обвал нефтяных цен ввергли нефтегазовую отрасль Канады в кризис, который требует принятия экстренных мер со стороны правительства Альберты и центральных властей.

"Мы должны готовиться к тяжелым временам, каких мы не видели в нашей провинции с 1930-х годов", — заявил премьер-министр Альберты Джейсон Кенни представителям СМИ.

Он признал, что нефтяная отрасль провинции находится на "аппарате жизнеобеспечения".

Канадским нефтяникам необходима помощь со стороны государства, поскольку сейчас им приходится выживать в условиях низких цен, нехватки экспортных мощностей и неблагоприятного инвестиционного климата.

На прошлой неделе издание Globe and Mail – со ссылкой на собственные источники – сообщило, что правительство Канады готово оказать нефтегазовой отрасли многомиллиардную финансовую помощь. Предлагаемые правительством меры включают доступ к дешевым кредитам – в первую очередь для малых и средних компаний и создание рабочих мест для нефтяников, которые во время кризиса потеряют работу.

Правительство Альберты обсуждает возможность получения помощи от центральных властей, которая может составить С$15 млрд ($10,43 млрд). Канадские нефтяники также не сидят молча. По данным Globe and Mail, 65 топ-менеджеров нефтегазовых компаний направили премьер-министру Канады Джастину Трюдо письмо с просьбой создать аналог американской Программы выкупа проблемных активов. Эта программа позволяет выкупать активы компаний, которые "оказались в трудном финансовом положении". Кроме того, предлагается временно отменить налог на выбросы углерода и все налоги на прибыль.

В канадских нефтяных компаниях работают свыше 100 тыс. канадцев, поэтому в письме содержится призыв к руководителям на всех уровнях объединиться ради преодоления кризиса, поскольку "благосостояние ни одного канадца, домохозяйства, бизнеса или организации не должно ухудшиться по сравнению с тем, что было до начала кризиса".

Многие эксперты сомневаются, что в условиях кризиса средств, которые может выделить правительство, достаточно для спасения канадской нефтяной отрасли.

ТЯЖЕЛАЯ КАНАДСКАЯ ДОЛЯ

Основные объемы нефти в Канаде добываются в западной части страны – преимущественно в провинции Альберта, где находятся крупнейшие в мире запасы так называемых нефтяных песков. Нефтяные пески представляют собой песчаную породу, которая пропитана высоковязкой нефтью или природным битумом. Извлечение такой нефти сложный энергоемкий процесс, но этого недостаточно. Необходимо довести ее до товарного состояния, а это значительно повышает производственные затраты. Тяжелую высоковязкую нефть или природный битум приходится разбавлять легкой нефтью или газовым конденсатом, что позволяет осуществлять транспортировку и переработку на НПЗ. Даже после этого качество канадской нефти значительно уступает американской, поэтому экспортный канадский сорт WCS (Western Canadian Select) торгуется с большой скидкой по отношению к американского эталонному сорту WTI.

Экспорт канадской нефти ориентирован на США. В прошлом году добыча в Канаде составила 4,66 млн барр./сут. Из этого объема поставки южному соседу составили более 4 млн барр./сут. Перенаправить экспортные потоки углеводородов канадцы не могут – все трубопроводы ведут в США, а экспортная инфраструктура для поставок по другим направлениям в западной Канаде отсутствует.

До последнего времени США охотно импортировали канадскую тяжелую нефть по низким ценам. Скидка на WCS по отношению к американскому WTI может достигать десятков долларов. В ноябре 2018 года она достигла максимального значения за всю историю – почти $46/барр. Сейчас из-за падения спроса и избытка предложения WCS стоит около $9/барр. При таких ценах добыча становится экономически нецелесообразной. Если цены на WCS не повысятся в ближайшие время, то без помощи со стороны правительства большинство канадских нефтяных компаний разорится.

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕМИНУЕМО

Эксперты норвежского консалтингового агентства Rystad Energy считают, что добыча в западной Канаде должна быть сокращена на 11% или 440 тыс. барр./сут. уже в апреле 2020 года, поскольку хранить нефть скоро будет негде – все резервуары будут заполнены до отказа.

Максимальный объем нефтяных хранилищ в западной Канаде составляет около 40 млн барр. По оценкам Rystard Energy, сейчас в этих хранилищах находятся 30 млн барр. нефти и разбавленного битума, и они будут заполнены полностью к концу марта, если добыча сохранится на текущем уровне. До вспышки инфекции коронавируса добыча в западной Канаде составляла около 4 млн барр./сут. В Rystard Energy считают, чтобы избежать затоваривания срочно необходимо сократить добычу на 11% и 440 тыс. барр./сут. При этом экспорт канадской нефти по железной дороге должен снизиться минимум на 75% — до 100 тыс. барр./сут.

11 марта Кенни поднимал вопрос о необходимости снижения добычи, но официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Если правительство Альберты примет такое решение, то выполнять его будут в первую очередь крупные компании, как это было в 2019 году.

Однако эксперты Rystad Energy уверены, что при сохранении низких нефтяных цен компании могут снизить производство по собственной инициативе под предлогом защиты персонала от инфекции коронавируса.

До последнего времени обращений к официальным властям о сокращении добычи от нефтяников не поступало, поскольку это может негативно повлиять на предоставление помощи со стороны правительства. Все заняли выжидательную позицию. Однако крупные нефтяные компании уже пересмотрели производственные планы на текущий год, значительно сократив капитальные затраты.

22 марта компания Husky Energy объявила об остановке проекта по увеличению производственных мощностей в рамках шельфового проекта West White Rose. Husky Energy помимо разработки нефтяных песков Альберты ведет добычу на шельфе у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора на востоке страны.

Подобные объявления ожидаются от других крупных канадских компаний – Suncor Energy, CNRL, Imperial Oil и Cenovus Energy, поскольку ситуация на североамериканском и других рынках энергоносителей в ближайшие месяцы не улучшится, а Вашингтон готов принять протекционистские меры для защиты американских сланцевых компаний от нежелательной конкуренции.

Бьемар Тохауген, глава департамента нефтяных рынков Rystad Energy, предупреждает: "Самое худшее на нефтяном рынке еще впереди. Скоро придет осознание того, что в апреле на рынке образуется невиданный избыток предложения в современной истории".