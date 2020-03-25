МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогнозы по рейтингам Equinor, Total, Eni и BP из-за ситуации в энергетической отрасли и на фоне коронавируса, сообщило агентство в своем релизе.

Прогноз по долгосрочному рейтингу Equinor на уровне "AA-" был ухудшен до негативного со стабильного, рейтингу Total на отметке "A+" — до негативного с позитивного. Для рейтинга британской BP на уровне "A-" прогноз был ухудшен до стабильного с позитивного, для рейтинга Eni в "A-" — до негативного со стабильного.

Рейтинговые действия агентство объясняет ожиданием слабых показателей покрытия долга компаниями в 2020 году, а также разную степень неопределенности по темпам восстановления позднее.

Агентство отмечает резкое снижение нефтяных цен, в связи с чем аналитики S&P обновили прогноз по нефти. Теперь стоимость нефти марки Brent до конца текущего года ожидается на уровне 30 долларов за баррель, в 2021 году — 50 долларов за баррель, в 2022 году — 55 долларов за баррель. В 2019 году, по оценке агентства, нефть Brent стоила 60 долларов за баррель.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.