МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Техас в вопросе о регулировании добычи нефти не должен действовать один, любой шаг должен совершаться вместе с другими нефтедобывающими штатами и странами, завил председатель Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате), комиссар Уэйн Кристиан.

"Как я уже сказал на прошлой неделе, у меня есть много сомнений по поводу пропорционального распределения добычи в Техасе, особенно в отсутствии обязательств со стороны других штатов и стран по аналогичному ограничению добычи. И здесь я не один", — написал Кристиан в своем заявлении, опубликованном на портале worldoil.com.

Однако, подчеркнул Кристиан, некоторые СМИ неверно истолковали озвученную им позицию. Так, некорректным является утверждение, что он противник другого представителя комиссии — комиссара Райана Ситтона, который поддерживает идею о регулировании добычи в Техасе.

"Против чего я действительно выступаю, так это против действий Техаса в одностороннем порядке и не заботясь о наших производителях и экономике. Любые действия, предпринимаемые Техасом, должны осуществляться совместно с другими нефтедобывающими штатами и государствами, гарантируя схожее сокращение добычи с их стороны", — заявил он.

При этом Кристиан напомнил слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего вмешаться в ситуацию на рынке в нужное время. "Господин президент, я настоятельно призываю вас действовать сейчас. Сейчас самое время. От этого зависит наша энергетическая независимость и национальная безопасность", — заключил он.

О том, что в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем штате США, обсуждается возврат к регулированию добычи нефти впервые за почти 50 лет, стало известно на прошлой неделе. С такой идеей к регулятору обратились некоторые техасские нефтяники. Председатель комиссии Кристиан назвал предложение сомнительным, поскольку нет гарантий, что другие страны или штаты последуют примеру Техаса, и у регулятора недостаточно ресурсов для этого.

Однако у идеи есть и сторонники — Райан Ситтон, один из трех комиссаров Техасской железнодорожной комиссии. Он уже обсуждал ситуацию на рынке нефти с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и заявил о готовности контактировать в данном ключе с Россией и Саудовской Аравией.