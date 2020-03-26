МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2019 году выросла в 1,5 раза, до 21,854 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

При этом прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла 1,6 раза, до 24,364 миллиардов рублей.

Выручка компании увеличилась на 5,2%, составив 187,127 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.