МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов в Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам. Как пишет в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Российская Федерация при этом смогла перенаправить свои сырьевые поставки в Китай: там спрос постепенно восстанавливается.

Как сообщил изданию собеседники из числа саудовских официальных лиц и представителей бизнеса, в свете снижения спроса на нефть в странах Европы и США Эр-Рияд с трудом находит новых покупателей своего сырья на этих рынках.

При этом покупатели нефти начали сталкиваться с проблемой нехватки хранилищ: им стало сложнее покупать дополнительные объемы.

"Сокращение цен Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы. Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается", — пишет издание.

Помимо этого в тексте говорится о том, что спрос на саудовскую нефть снизился на фоне распространения коронавируса также в Индии. Как следует из данных газеты, компании королевства будут еще сильнее снижать цены на нефть в апреле, чтобы "сохранить конкурентоспособность" на рынках Европы.

Также, отмечает издание, снизился спрос и на нефть, добываемую в Объединенных Арабских Эмиратах.