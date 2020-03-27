МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия считает, что только ОПЕК+ не может участвовать в сокращении добычи нефти, нужно большее количество стран, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на площадке клуба "Валдай" на тему "Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить".

"Очень хорошо сказали про разницу оценки ситуации между Россией и Саудовской Аравией… Мы действительно считаем, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке рынка, потому что потери добычи полностью перекроют любой экономический смысл делать это таким способом. Просто потому что эффект на цену будет сейчас минимальным в связи с ситуацией с коронавирусом, а потери добычи будут очень большими", — сказал Сорокин.

"Поэтому у нас очень простая точка зрения, что если это проблема мирового рынка, то в ней должно участвовать гораздо большее количество стран, в ребалансировке. Это так или иначе случится, то есть рынок сам рано или поздно наведет порядок, но тут действительно вопрос просто в том, кто сколько потеряет за этот период", — добавил он.