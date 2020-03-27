МОСКВА, 27 мар — Надежда Афанасьева. Саудовская нефть в настоящее время не является самым выгодным предложением на рынке и размещать ее практически негде — хранилища покупателей стремительно заполняются. Ценовая война растянется на 1-2 года, и неизвестно, кому от этого будет больнее, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Большая часть нефтеперерабатывающих заводов в Европе и США отказывается покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Российская Федерация при этом смогла перенаправить свои сырьевые поставки в Китай: там спрос постепенно восстанавливается.

Собеседники из числа саудовских официальных лиц и представителей бизнеса сообщили изданию, что из-за снижения спроса на нефть в странах Европы и США Эр-Рияд с трудом находит новых покупателей, которые начали сталкиваться с проблемой нехватки хранилищ: им стало сложнее покупать дополнительные объемы. Помимо этого, спрос на саудовскую нефть также снизился в Индии.

Поэтому, по данным издания, компании королевства будут еще сильнее снижать цены на нефть в апреле, чтобы "сохранить конкурентоспособность" на рынках Европы.

ЧЕРЕЗ КРАЙ

Аналитики видят несколько причин такой реакции со стороны Европы и США. Избыток предложения огромен, а спрос продолжает падать. "По некоторым оценкам, падение мирового спроса в марте из-за ограничения экономической активности в результате карантинов достигло 10 млн баррелей в сутки, а в апреле составит 18-19 млн баррелей в сутки. Снижение абсолютно беспрецедентное, хранилища стремительно заполняются", — говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

С проблемой поиска рынков сбыта сталкивается не только Саудовская Аравия, некоторые игроки готовы предложить еще большую скидку. "Часть нефти, которая поставляется по долгосрочным контрактам, выкупается в первую очередь. А дополнительные объемы, не входящие в долгосрочные контракты, отдельные страны продают по ценам существенно ниже саудовских (мексиканская нефть сорта Maya торгуется около 12 долларов за баррель, Венесуэла вынуждена продавать нефть по ценам порядка 5 долларов за баррель) – в этих условиях саудовская нефть даже со скидками не выглядит привлекательной", — добавляет Танурков.

Еще одну причину называет начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Покупатели боятся попасть в информационную ловушку экспортеров и ждут, пока рынок стабилизируется, чтобы принять рациональное решение, отмечает он.

"Одно дело — заявление и намерение, а другое — реальные объемы поставок, реальные скидки. В такой ситуации, наверное, правильнее, месяца два подождать, чтобы понять, как изменится ситуация в начале апреля. Тогда произойдет формальное разрушение ОПЕК+, и те новые объемы, скидки и договоренности начнут проявляться не в заявлениях, а реальные действиях", — уверен он.

Покупатели отказываются от саудовской нефти в том числе потому, что чрезмерно низкая стоимость нефти никому не нужна, считает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин. "От низкой стоимости страдают не только Сечин и Алекперов, но и ExxonMobil, Chevron, Total, BP и другие", — добавляет он.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОПЕК+

Текущий избыток нефти на рынке мало отношения имеет к распаду сделки ОПЕК+. При всем желании страны-участницы сделки не способны сократить добычу на 18 млн баррелей. Это означало бы сокращение добычи почти на 40%, что невозможно не только экономически и политически, но даже технологически, считает Танурков.

Иначе думает Подлевских. По его словам, Саудовская Аравия вряд ли пойдет на компромисс, но отбрасывать идею возрождения ОПЕК+ не стоит. "Возможно, по прошествии двух-трех месяцев подобные отношения могут возродиться", — добавляет он.

С ним соглашается Веревкин. "На мой взгляд, импульсивность Саудовской Аравии не позволит так просто сесть за стол переговоров с Россией. Однако соглашение по нефти неминуемо, передел сфер влияния на фоне низких цен и проблем в мировой экономике рано или поздно заставит задуматься ведущих игроков, что "тотальная нефтяная война" нанесе, куда больший урон, чем компромиссное решение. Предположу, что США предложат ведущим игрокам сесть за стол переговоров", — говорит он.

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

Период необычайно низкого спроса завершится со снятием карантинов, вероятно, уже в третьем квартале спрос восстановится. Сокращение накопленных за период карантинов огромных запасов затянется на 1-2 года – все это время можно ожидать сохранения крайне низких цен на нефть, уверен Танурков.

"Тем не менее, резервы Саудовской Аравии, вероятно, позволят финансировать дефицит бюджета в ближайшие два-три года", — добавляет он.

Бюджет страны рассчитан на стоимость нефти около 80 долларов за баррель, и это практически единственная статья экспортных поставок, поэтому для Саудовской Аравии начнутся сложные времена. Но накопления большие, и если не будет неформальных запретов на их использование, то саудиты могут прожить достаточно долгое время — около года, считает Подлевских.

Саудовской Аравии также доступен механизм заимствования внешних кредитов, чем Россия с ее санкциями похвастаться не сможет, добавляет Веревкин.

"Неизвестно, кому будет больнее от низких саудовских цен", — заключает Подлевских.​