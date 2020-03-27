МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пятницу, при этом нефть марки Brent дешевеет на 6,4%, свидетельствуют данные торгов. Падение котировок ускорилось после новостей из Саудовской Аравии.

По состоянию на 17.20 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6,38% — до 24,66 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,27%, до 21,41 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для балансировки нефтяного рынка.

На нефтяных рынках сохраняются преимущественно негативные настроения. Трейдеры опасаются переизбытка предложения из-за срыва сделки ОПЕК+ по снижению добычи. На это наложились риски, связанные с коронавирусом, который угрожает перспективам всей мировой экономики.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, действующей с начала 2017 года, ни о ее продлении. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны-участницы прежнего альянса снимают ограничения по добыче.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.