МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть к концу года будет выше текущих уровней, но все зависит от ситуации с коронавирусом, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Думаю, что к концу года цена на нефть будет выше текущих уровней, просто по объективным причинам. Но очень много здесь зависит от того же короновируса", — сказал замминистра в интервью телеканалу РБК.

"Просто для понимания: резкое падение цены на нефть будет сопровождаться определенной, скажем так, реакцией производителей. То есть производители с высокой себестоимостью все равно будут снижать добычу. Это не в моменте произойдет, это не неделя, не две, не месяц, но вот полгода — девять месяцев мы уже увидим первую реакцию. Если ситуация стабилизируется на рынке, то цена будет выше", — пояснил он.

После распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса цены на нефть в марте обвалились почти вдвое. В пятницу марка Brent дешевеет более чем на 7% и торгуется ниже 24,5 долларов за баррель.

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Если цены на нефть будут держаться на уровне 25 долларов за баррель в течение двух-трех лет, это создаст России большие проблемы, но полгода-год такие цены можно выдержать, заявил замглавы Минэнерго.

"Возвращаясь к 25 долларам. 25 долларов — это неприятно, это не катастрофа. Если такая цена продлится два-три года, то это, конечно, создаст большие проблемы. Но даже в течение полугода-года такая цена является… скажем так, это тот уровень цены, который мы можем выдержать", — сказал он.

"Во-первых, за счет гибкой системы налогообложения. К сожалению, государство на этом теряет, но у нас есть достаточно большие запасы золотовалютные, которые были накоплены в том числе за три года действия соглашения ОПЕК+, которое позволило бюджету заработать дополнительно около 7 триллионов рублей", — пояснил замминистра.

РОССИЯ НИ С КЕМ НЕ ВОЮЕТ НА РЫНКЕ НЕФТИ

Россия ни с кем не воюет на рынке нефти, руководствуется только экономическим смыслом, заявил Сорокин.

"Россия ни с кем не воюет, мы руководствуемся исключительно в данной ситуации экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы, в частности, являемся заложниками мировой конъюнктуры. В той ситуации с коронавирусом, она ударила по всем, но мы не предпринимали никаких действий и не будем предпринимать никаких действий для того, чтобы искусственно влиять на цену", — сказал замглавы Минэнерго.

ОТНОШЕНИЯ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Отношения России и Саудовской Аравии были и остаются хорошими, несмотря на прекращение сделки ОПЕК+, сообщил Сорокин.

"С Саудовской Аравией у нас были различные точки зрения не относительно партнерства между странами или взаимодействия, а относительно того, как относится к текущей рыночной ситуации", — сказал Сорокин.

"Поэтому я бы отношения между странами вынес за скобки, они были хорошими и остаются хорошими в той сфере, в которой мы работаем…, все каналы коммуникации открыты и взаимоотношения продолжаются", — добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, действующей с начала 2017 года, ни о ее продлении. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны — участницы прежнего альянса снимают ограничения по добыче.

СПРОС НА НЕФТЬ

Сокращение спроса на нефть сейчас оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки, заявил Сорокин.

"В нашей сфере нефтяной примерно от 15 до 20 миллионов (баррелей в сутки — ред.) сокращение спроса в моменте", — сказал он.

"Как только начнут сниматься карантинные ограничения, мы увидим достаточно существенное восстановление", — продолжил Сорокин.