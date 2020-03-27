МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Транснефть" увеличила объем резерва для выплат компенсаций из-за попадания "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" прошлой весной до чуть более чем 26 миллиардов рублей с прежних 23 миллиардов и уже выплатила в совокупности 8,2 миллиарда грузоотправителям во внесудебном порядке, следует из презентации компании.

"В рамках соглашений о внесудебном урегулировании последствий инцидента с грузоотправителями осуществлены выплаты в размере 8,2 миллиарда рублей (в том числе 3,3 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года и 4,9 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года)", — говорится в презентации.

Также в материалах компании сообщается, что объём резерва для таких выплат заложен по состоянию на конец 2019 года в объёме 26,066 миллиарда рублей. Изначально на эти цели было зарезервировано 23 миллиарда.

В конце апреля в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть".