МЕХИКО, 28 мар /ПРАЙМ/. Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.

Падение цены ниже уровня 2000-х годов происходит на фоне снижения спроса на нефть, вызванного пандемией нового коронавируса и глобальным падением производства.

Накануне стало известно о пересмотре суверенных и кредитных рейтингов Мексики и нефтяной корпорации Pemex, пониженных с ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом на срок до 2 лет.

Агентство Standard & Poor's объяснило снижение рейтинга нерешительной политикой властей Мексики в борьбе с распространением COVID-19 и ожиданием сильного экономического спада в стране.