МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спрос на физическую нефть резко сократился, в связи с чем на американских рынках поставщики "черного золота" начали доплачивать покупателям за вывоз нефти из их переполненных хранилищ, сообщает агентство Блумберг.

"Нефтехранилища на суше заполнены на различных рынках, что вынуждает трейдеров хранить лишнюю нефть в простаивающих крупнотоннажных танкерах. Нефтеперерабатывающие заводы начинают закрываться, потому что никому не нужно топливо, которое они производят. На рынках физической нефти за баррель дают уже не более 10 долларов, а на рынках некоторых регионов, не имеющих выхода к морю, производители платят потребителям, чтобы те забрали их нефть", — пишет издание.

Как отмечает агентство, в сложившихся условиях, когда авиационная отрасль заблокирована, предприятия и заводы закрыты, а миллиарды людей вынуждены сидеть по домам, падение спроса на нефть и снижение ее потребления не идет ни в какое сравнение с ситуацией во время обвала 1929 года или нефтяных шоков 1970-х годов. С учетом того, что на текущий момент предложение превышает спрос в среднем на 20 миллионов баррелей в день, через два-три месяца в мире просто не будет достаточно хранилищ для накопления излишков нефти.

По данным издания, на американском рынке сорт нефти Oklahoma Sour торгуется на уровне 5,75 доллара за баррель, баррель Wyoming Sweet можно приобрести всего за 3 доллара, а на некоторые сорта возникли даже отрицательные цены. Так, Wyoming Asphalt Sour в середине марта продавалась по цене минус 19 центов.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура.