МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США оказывают давление на Саудовскую Аравию с целью не допустить увеличения предложения на нефтяном рынке. Наследный саудовский принц Мохаммед бен Салман является инициатором ценовой войны после отказа России в очередной раз сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Из-за низких цен сланцевая индустрия США погрузилась в кризис. Техас может самостоятельно согласовать с ОПЕК+ сокращение добычи для балансировки нефтяного рынка.

ПОМПЕО ДАВИТ НА САЛМАНА

Госсекретарь США Майк Помпео оказывает давление на саудовского наследного принца и призывает его "ответственно отнестись к непростой ситуации", которая сложилась на нефтяном рынке, сообщило издание Arab News.

Помпео провел переговоры с саудовским принцем перед встречей глав G20, которая проходила в удаленном режиме. Госсекретарь указал бен Салману, что безответственные заявления негативно отражаются на нефтяном рынке – не только из-за ценовой войны, но и пандемии коронавируса, которая привела к падению спроса на энергоносители в мире.

"Госсекретарь особо подчеркнул, что, как страна, председательствующая в G20 и крупная энергетически держава, Саудовская Аравия имеет реальную возможность оказаться на высоте положения, успокоить глобальные энергетические и финансовые рынки, когда мир опустился в бездну экономической неопределенности", — сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

В ходе переговоров Помпео и бен Салман уделили особое внимание мерам поддержания стабильности на глобальном нефтяном рынке.

ЭР-РИЯД БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ОТДУВАТЬСЯ ЗА ДРУГИХ

Квота на сокращение добычи для Саудовской Аравии как лидера ОПЕК всегда была больше квот других членов этой организации. Более того, для поддержания нефтяных цен Эль-Рияд часто сокращал добычу в большем объеме, чем было предусмотрено квотами, поскольку другие члены ОПЕК не выполняли взятые на себя обязательства. Это наносило серьезный ущерб бюджету Саудовской Аравии.

ОПЕК потеряла способность регулировать цены на мировом нефтяном рынке из-за роста добычи сланцевой нефти в США. После обвала нефтяных цен в конце 2014 года ОПЕК не смогла восстановить баланс спроса и предложения на рынке самостоятельно. Для этого потребовалось сотрудничество с другими нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК – прежде всего с Россией. В результате удалось достигнуть соглашение ОПЕК+, что позволило сократить предложение и значительно повысить цены. Следует признать, что Москва не всегда соблюдала обязательства по сокращению добычи в полном объеме. В России существует много нефтяных компаний – с государственным участием и частных – что затрудняет контроль над добычей.

Несмотря на трудности, ОПЕК+ удалось сократить предложение и добиться повышения цен на нефть. Но этим воспользовались американские сланцевые компании, которые благодаря доступу к дешевым кредитам продолжали наращивать производство – часто вопреки экономической целесообразности. В середине 2018 года США опередили Россию и стала крупнейшей нефтедобывающей страной в мире.

Рост доли США на мировом рынке нефти за счет ОПЕК+ стало основной причиной отказа России в очередной раз сократить объемы добычи по требованию Саудовской Аравии. В ответ принц бен Салман пригрозил после 1 апреля выйти из соглашения ОПЕК+ и увеличить добычу до 12,3 млн барр./сут., а экспорт – до 10 млн барр./сут.

"Безответственные заявления" бен Салмана на фоне падения спроса на энергоносители во всех развитых странах из-за пандемии коронавируса обрушили нефтяные цены. В Саудовском королевстве уверены, что низкие цены на энергоносители заставят Россию вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Москва надеется, что саудовский бюджет не выдержит "ценового шока" в течение продолжительного времени.

Российская сторона заявляет, что сокращение добычи имеет смысл, если к соглашению ОПЕК+ присоединятся США. Договорённости об ограничении добычи перестают действовать на следующей неделе, но Эр-Рияд и Москва не готовы идти на уступки друг другу.

"Нет никаких контактов между министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Салманом и министром энергетики РФ о присоединении других стран к сделке ОПЕК+… Никакие переговоры о мерах для балансировки нефтяного рынка не ведутся", – заявил новостному агентству SPA представитель министерства энергетики Саудовской Аравии.

РАЗОЧАРОВЫВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В марте Федеральный резервный банк Далласа – входит в группу банков, образующих Федрезерв США – провел опрос среди руководителей 161 нефтяной компании. В результате, для безубыточной эксплуатации существующих скважин, которые обеспечивают поддержание добычи на текущем уровне, сланцевым компаниям необходима цена WTI в диапазоне от $23/барр. до $36/барр. Поскольку сейчас американский эталонный сорт торгуется ниже $25/барр., средств для поддержания добычи катастрофически не хватает.

При бурении новых скважин безубыточность на структуре Permian Basin может быть обеспечена при цене WTI не ниже $46/барр. При этом, затраты на обслуживание долга, непроизводственные и административные расходов не учитываются.

"При $40/барр. нам конец. При $30/барр. невозможно даже поддерживать добычу существующих скважин. Бурить невозможно при $30/барр.", — сказал представителям Fed Dallas топ-менеджер одной нефтяной компании.

Это не значит, что американские нефтяники немедленно заглушат все скважины и прекратят добычу, но они вынуждены резать расходы – в первую очередь на бурение – чтобы выжить в условиях кризиса на рынке нефти. Ситуация усугубляется рецессией, в которую вступила экономика США, о чем уже заявили аналитики многих инвестиционных банков.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила о самом большом сокращении действующих буровых установок в США с февраля 2016 года. С 22 по 28 марта число находящихся в эксплуатации установок уменьшилось до 728 – на 44 меньше, чем неделей ранее и на 278 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сокращение бурения неминуемо приведет к снижению добычи уже в ближайшие месяцы.

ТЕХАС ДОГОВОРИТСЯ С ОПЕК+

"Я в ужасе. Считаю, что Железнодорожная комиссия Техаса должна предпринять меры для сокращения добычи, как это было в 50-х – начале 60-х годов прошлого века", — прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сланцевой индустрии, высокопоставленный руководитель техасской нефтяной компании. В штате Техас Железнодорожная комиссия является регулятором отношений в нефтегазовой области.

Ранее Вашингтон объявил, что пошлет специального представителя Министерства энергетики США в Саудовскую Аравию для координации совместных действий на нефтяном рынке. Глава энергетического ведомства США Дэн Бруйетт сообщил представителям СМИ о возможном альянсе между США и Саудовской Аравией, который позволит добиться баланса и повышения цен на рынке нефти. Бруйетт особо подчеркнул, что не исключает других мер реагирования на кризис, в который погружается нефтяная отрасль США.

Ранее член Железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон заявил, что сокращение добычи сланцевыми компаниями возможно в случае достижения договоренности с ОПЕК.

"Этот вопрос относится исключительно к ведению штата… на федеральном уровне никаких контактов с ОПЕК нет, поскольку эта организация является картелем", — сказал представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос об отношении Вашингтона на заявление Ситтона.

Американское антимонопольное законодательство запрещает федеральным органам власти вести официальные переговоры с картелями, к которым относится ОПЕК, но для властей штата Техас таких ограничений не существует.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью агентству Reuter сказал: "Мы находимся в контакте с Саудовской Аравией и рядом других стран… Мы видим, что в случае увеличения числа членов ОПЕК+, присоединения других стран, возможно вместе достичь соглашение о балансировке нефтяного рынка".

Москва открыта для предложений, которые позволят избежать худшего сценария развития событий. Никто не заинтересован в запредельно низких ценах на энергоносители. Решение властей Техаса сократить добычу позволит разрешить противоречия между Саудовской Аравией и Россией, возобновить сотрудничество в рамках ОПЕК+ и обеспечить баланс на нефтяном рынке. Но решение должно быть принято своевременно.