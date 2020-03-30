МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Объемы мирового потребления нефти снизятся на 26 миллионов баррелей в сутки, или на 25% на текущей неделе, поскольку меры в области социального дистанцирования для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП, говорится в обзоре аналитиков банка Goldman Sachs, который приводит агентство Блумберг.

Аналитики банка Джефф Карри (Jeff Currie) и Дамьен Курвален (Damien Courvalin), как пишет агентство, отмечают, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, и наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде.

В докладе сказано, что нефтяные компании в мире анонсировали консервацию скважин, объем добычи которых составляет минимум 900 тысяч баррелей нефти в день. При этом ожидается, что реальная цифра, скорее всего, будет расти с каждым часом. "Окончательный масштаб закрытия скважин, который до сих пор неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику", — считают эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысячи случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Мировая экономика, в том числе спрос на нефть, оказались под давлением из-за сложившейся ситуации. На этом фоне цены на нефть с начала года упали уже более чем в два раза.