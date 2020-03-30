ДОХА, 30 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в мае планирует нарастить экспорт нефти до 10,6 миллиона баррелей, заявил в понедельник Саудовскому агентству новостей официальный источник в министерстве энергетики королевства.

"Королевство намерено увеличить свой экспорт нефти, начиная с мая, примерно на 600 тысяч баррелей в день, в результате чего общий объем экспорта саудовской нефти составит 10,6 миллиона баррелей в сутки", — отметил он.

Источник пояснил, что рост экспорта произойдет в результате частичного замещения внутреннего потребления нефти природным газом, добываемым на месторождении Аль-Фадхли (Fadhili), в дополнение к общему снижению внутреннего спроса на нефтепродукты вследствие сокращения транспортных перевозок из-за мер предосторожности, принятых для противодействия распространению коронавируса.