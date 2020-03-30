МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закупили 10-12 грузов российской нефти марки Urals с отгрузкой в апреле, что значительно больше, чем в предыдущие два месяца, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные трейдеров.

Агентство уточняет, что объем каждого из грузов составляет 100 тысяч тонн нефти, таким образом общий объем апрельских поставок российской нефти в Китай достигает 1-1,2 миллиона тонн. При этом в феврале объем поставок составлял 540 тысяч тонн, в марте — около 700 тысяч тонн. Таким образом, по сравнению с мартом объем закупок вырос на 40-70%.

"Возобновление покупательского интереса произошло в основном из-за недавнего падения цен на нефть и роста внутренней экономической активности в Китае", — приводит агентство мнение трейдеров.

Мировые цены на нефть упали с начала года более чем в 2 раза, основная доля падения пришлась на март, что связано с опасениями вокруг негативного экономического влияния коронавируса и развала сделки ОПЕК+.