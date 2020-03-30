МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до 16,2 доллара за баррель, что стало наименьшим уровнем с июня 1999 года, сообщило агентство Argus Media.

Отмечается, что за неделю российский сорт подешевел на 5,51 доллара за баррель. Скидка на Urals выросла по итогам недели на 1,25 доллара за баррель и составила 4,75 доллара за баррель, что стало максимальным значением дисконта с июня 2008 года, сообщает агентство.

По данным Argus, рост поставок нефти ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+. "Фактические отгрузки могут превысить запланированный объем поставок, поскольку многие российские производители пока не смогли договориться с Белоруссией о возобновлении отгрузок в апреле. Некоторые поставщики могли учесть сложившуюся ситуацию и заранее перенаправить объемы в морские порты, полагают участники рынка", — сообщило агентство.

Суммарные поставки морских партий нефти из портов России, которые обслуживает "Транснефть", в апреле должны увеличиться на 9,3% по сравнению с текущим месяцем, до 2,97 миллиона баррелей в сутки (12,26 миллиона тонн), сообщает агентство. Это лишь немногим меньше рекордного уровня октября 2019 года, когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе "Транснефти", экспорт достиг 2,98 миллиона баррелей в сутки (12,73 миллиона тонн), отметило агентство.

"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры", — сообщает Argus Media.