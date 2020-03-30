МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 22 доллара за баррель впервые с 4 марта 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 11,95%, до 21,95 доллара за баррель. Это минимальный уровень с марта 2002 года. Июньские фьючерсы Brent дешевеют на 8,41%, до 25,6 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,58%, до 20,31 доллара за баррель.

Падение цен на нефть связано с опасениями трейдеров за спрос на сырье из-за ситуации вокруг коронавируса, которая представляет риск для мировой экономики.

На нефтяном рынке сохраняются опасения по поводу предложения на рынке. Ранее в понедельник саудовское агентство новостей сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства, что Саудовская Аравия в мае планирует нарастить экспорт нефти до 10,6 миллиона баррелей.

Давление на цены продолжает оказывать нестабильная экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.