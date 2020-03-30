МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о консультациях по рынку нефти по линии министров энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", — говорится в сообщении.