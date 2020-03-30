МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Aramco… может получить более 10 миллиардов долларов от продажи (доли — ред.)", — уточняют источники, знакомые с ситуацией. Компания уже провела предварительные переговоры с потенциальными консультантами по сделке, но переговоры находятся на начальной стадии и Saudi Aramco может отказаться от продажи, отмечают источники.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.