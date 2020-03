МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Нефтяное соглашение ОПЕК+ завершает свое действие во вторник, в результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Ниже приводится справочная информация.

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная с целью координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть.

ОПЕК как постоянно действующая организация была создана на конференции в Багдаде (Ирак) 10-14 сентября 1960 года.

Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла – инициатор создания. К странам, основавшим организацию, позднее присоединились: Катар (1961), Индонезия (1962-2009, 2016), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973-1992, 2007), Габон (1975-1995, 2016), Ангола (2007), Экваториальная Гвинея (2017) и Конго (2018).

В настоящее время в ОПЕК входит 13 членов: Эквадор решил прекратить свое членство в ОПЕК с 1 января 2020 года, Индонезия приостановила членство с 30 ноября 2016 года, Катар прекратил свое членство 1 января 2019 года.

В 1982 году ОПЕК официально ввела систему квот на добычу нефти странами участницами, балансировка которой была возложена на Саудовскую Аравию. Квотирование рассматривалось как временная мера, но в результате оно стало основным инструментом воздействия ОПЕК на нефтяной рынок.

Отношения ОПЕК и России – одного из крупнейших независимых производителей нефти – исторически складывались довольно непросто. Столкновение интересов двух конкурирующих сторон было неизбежно и обострялось в сложные для рынка нефти периоды (в частности, в 1998 году, 2002 году, 2008-2009 годах). С целью налаживания диалога с 1998 года Россия стала периодически участвовать в Конференциях ОПЕК в качестве наблюдателя, а также в различных совместных заседаниях экспертов. Однако до реальной координации действий по добыче нефти до 2017 года дело не доходило.

В 2016 году ОПЕК вступила в новый этап регулирования рынка нефти. Борьба за долю рынка и ожидание естественного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти в условиях снижающихся c 2014 года цен на нефть в долгосрочном периоде были ограничены ростом бюджетных дефицитов участников организации. При этом быстрых результатов такая стратегия не принесла. В начале 2016 года цена на нефть марки Brent опустилась к уроню 30 долларов за баррель, что побудило Россию и еще несколько нефтедобывающих стран перейти к активному обсуждению с ОПЕК совместных действий по устранению избытка предложения на рынке и восстановлению цен на нефть. Еще почти год и несколько раундов переговоров понадобились сторонам для согласования условий сделки, в результате чего в декабре 2016 года состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в организацию (Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея, вступившая вскоре в ОПЕК).

Соглашение предусматривало общемировое сокращение добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, – 1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки, в том числе ОПЕК – 1,2 миллиона баррелей в сутки, для стран, не входящих в ОПЕК, – 558 миллионов баррелей в сутки.

Сокращение проводилось от уровня октября 2016 года. Россия обязалась сократить добычу на 0,3 миллиона баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти вступила в силу с начала 2017 года.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае 2017 года срок его действия был продлен на три квартала – до конца марта 2018 года. В ноябре 2017 года страны-участницы ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев – до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

7 декабря 2018 года ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Для стран ОПЕК было предусмотрено сокращение на 800 тысяч баррелей нефти, для стран, не входящие в ОПЕК, – на 400 тысяч баррелей нефти.

Три страны получили исключения из сделки ОПЕК+: Иран и Венесуэла из-за санкций и Ливия в связи с нестабильной ситуацией в стране.

Россия обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от 11,4 миллиона баррелей, которые были в октябре 2018 года.

По мнению экспертов, с задачами по устранению избыточного предложения и поддержанию цен на рынке нефти объединение стран ОПЕК+ в первые два года в целом успешно справлялось.

Однако рыночные (рост добычи нефти другими производителями, замедление спроса) и политические (санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы) факторы, влияющие на рынок нефти, требовали от участников сделки немалых усилий в выработке согласованной позиции по дальнейшим действиям.

Россия в этих обстоятельствах смогла получить относительно выгодные условия, существенно увеличив во второй половине 2018 года добычу нефти после решения о восполнении всеми участниками выпадающей добычи нефти Ирана и Венесуэлы в рамках общей квоты и взяв на себя умеренные обязательства по сокращению добычи от высоких уровней октября 2018 года на 2019 год.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно заработала минимум 120 миллиардов долларов за два года действия соглашения ОПЕК+.

2 июля 2019 года страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля также стало подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

6 декабря 2019 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ объявили о новых сокращениях добычи нефти: альянс решил добывать еще на 500 тысяч баррелей в сутки меньше в первом квартале 2020 года.

Было решено, что дополнительное сокращение добычи нефти для членов ОПЕК составит 372 тысячи баррелей в сутки, а для стран, которые не входят в организацию, – 131 тысячу баррелей в сутки. Исключения из сокращений добычи в рамках сделки были сохранены для Ирана, Ливии и Венесуэлы. При этом на долю России придется 300 тысяч баррелей в сутки.

Сообщалось, что суммарно объем сокращения производства ОПЕК+ составит 1,7 миллиона баррелей в сутки. Вдобавок к этому Саудовская Аравия, чьи обязательства были увеличены на 167 тысяч баррелей в сутки, добавит еще 400 тысяч баррелей в сутки. С учетом ее добровольного вклада общее сокращение добычи ОПЕК+ достигнет 2,1 миллионов баррелей в сутки.

Однако перевыполнять обязательства в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия намеревалась только при полном соблюдении условий сделки всеми ее участниками.

6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Москва не согласилась с предложением картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

С начала 2020 года нефтяные цены обвалились более чем вдвое. В ночь на 30 марта стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года. Цены на нефть марки Brent в конце марта обновили минимум с мая 2003 года, снизившись до 24,65 доллара за баррель.