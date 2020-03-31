МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2019 году снизилась на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 192,26 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 932,296 миллиарда рублей, увеличившись на 2,4% в годовом выражении.

Прибыль до выплаты налога на прибыль за год снизилась на 7,8%, до 252,342 миллиарда рублей. Чистая прибыль с учетом неконтролирующей доли участия по итогам года уменьшилась на 8,9% и составила 192,818 миллиарда рублей.

Стоимость активов компании за год выросла до 1,238 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года с 1,201 триллиона на конец 2018 года. Общая сумма обязательств на конец года достигла 486,509 миллиарда рублей против 424,507 миллиарда годом ранее, долгосрочные обязательства выросли до 128,416 миллиарда, краткосрочные — до 358,093 миллиарда рублей.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, осуществляет основную деятельность в Татарстане. Компания, в частности, управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

Правительство Татарстана контролирует приблизительно 36% голосующих акций компании и является держателем "золотой акции", госхолдингу "Связьинвестнефтехим" принадлежит доля в 27%.