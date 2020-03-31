БАКУ, 31 мар — ПРАЙМ. Азербайджан не меняет планы по добыче нефти на 2020 год из-за остановки соглашения ОПЕК+, будет продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+ в рамках хартии, заявила РИА Новости глава пресс-службы Минэнерго, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"С 1 апреля Азербайджан освобожден от обязательств по ограничению добычи нефти. Сегодня завершается исполнительный срок соглашения, подписанного 6 декабря ОПЕК+. Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства. Мы будем продолжать наше производство, согласно плану на 2020 год и ситуации", — заявила Алиева.

По ее словам, "Азербайджан выступает за стабилизацию на глобальном рынке нефти, и в этой связи активно участвовал в обсуждениях, состоявшихся в марте в формате ОПЕК+".

"Отныне Азербайджан будет продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+ в рамках хартии", — заключила она.