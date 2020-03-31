МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. США попытаются помирить Россию и Саудовскую Аравию и убедить последнюю не наращивать темпы добычи нефти. В случае положительного исхода переговоров, это не вернет баланс на рынки, но позволит предотвратить более сильное обрушение нефтяных котировок, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Министр энергетики США Дэн Бруйетт намерен обсудить с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на глобальном нефтяном рынке, в том числе, способы, с помощью которых крупнейшие мировые производители нефти могут справиться с проблемой волатильности в этот беспрецедентный период волнений, сообщает Bloomberg. При этом, когда именно пройдут переговоры, агентство не указывает.

Ранее в понедельник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили состояние рынка нефти и договорились о консультациях на эту тему на уровне министров энергетики. Как позднее заявил представитель Белого дома, президенты в ходе телефонного разговора отметили важность стабильных рынков энергии.

О ЧЕМ ПОГОВОРЯТ РОССИЯ И США

Пока сложно оценить, насколько эффективными будут переговоры, считает аналитик "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

"Цель предстоящих переговоров звучит как "преодоление проблемы волатильности на глобальном рынке сырья", и, если переводить с дипломатического языка на человеческий, то можно это сформулировать так: "давайте встретимся и, может быть, хотя и маловероятно, нам удастся отказаться от ценовых войн на рынке нефти, которые уже разоряют наши экономики", — соглашается с ним аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Он добавляет, что без участия саудитов на этих переговорах вряд ли можно добиться нормализации цен на нефть, но отношения России и Саудовской Аравии пока не позволяют, видимо, добиться трехсторонних переговоров.

Иначе считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. США организуют переговоры, чтобы попытаться выяснить позицию России в рамках ОПЕК+, прощупать почву. Они уже провели переговоры с Саудовской Аравией и теперь заинтересованы в том, чтобы обе страны договорились по новым квотам.

"Американская сланцевая индустрия хорошо развивалась при высоких ценах, а сейчас эти проекты нерентабельны и убыточны. Постепенно они будут вынуждены снижать объемы производства, что приведет к появлению тысяч безработных", — говорит он.

Производство нефти позволяло компенсировать высокую стоимость добычи газа. "Если оно встанет, цена газа на рынке будет расти, соответственно вырастет и стоимость электроэнергии. Уйдет конкурентное преимущество, которое позволяло США развивать экономику за счет дешёвого электричества", — объясняет Юшков.

"Самим США было бы очень сложно участвовать в этом соглашении, регулировать объем производства из-за антимонопольного законодательства. Хотя они могли бы субсидировать производства, которые сокращают добычу, поощрять фискальными мерами. Тем не менее, пока США пытаются решить свои проблемы за счет других игроков и помирить Россию и Саудовскую Аравию", — добавляет эксперт.

Россия во время переговоров постарается прояснить свою позицию, так как не она разорвала соглашение. "В момент переговоров не было понятно, как нам действовать, и мы говорили, что надо подождать, потому что было неизвестно, как распространение коронавирусной инфекции повлияет на ситуацию в мире. Мы не против соглашения", — уверен Юшков.

СОКРАЩАТЬ ИЛИ НЕТ

Действия России, какими бы они ни были, в данный момент ни к чему не приведут.

"Сколько ни сокращай, предложение все равно огромное. При этом предпринимать чрезмерные усилия, чтобы спасти американские сланцевые проекты, тоже невыгодно", — считает Юшков.

Однако можно попытаться убедить Саудовскую Аравию не увеличивать добычу, чтобы не обрушить рынок еще сильнее. И в этом Россия солидарна с США, добавляет он.

Иначе считает Антонов. "Теоретически, министры энергетики США и России могут повлиять на политику нефтяных компаний своих стран, но они не могут приказать, например, Норвегии не наращивать добычу. Норвежская Equinor намерена увеличить добычу на месторождении Йохан Свердруп в Северном море и добиться максимума в 470 тысяч баррелей в день уже в мае. Саудовская Аравия тоже говорит о планах увеличения добычи", — отмечает он.

ЧТО БУДЕТ С КОТИРОВКАМИ

На фоне новостей о начале обсуждения кризисной ситуации на рынке нефти котировки могут временно укрепиться.

"США наконец готовы обсуждать с другими участниками ситуацию на рынке, хотя раньше отказывались от переговоров и не хотели вести диалог, объясняя это тем, что они выступают за конкурентный рынок. Но когда выяснится, что ни к каким результатам переговоры не привели, котировки снова начнут падать", — заключает Юшков.​

Во вторник днем цена майского фьючерса на Brent растет на 2,6% — до 23,35 доллара за баррель, на WTI- на 6,2%, до 21,33 доллара за баррель. При этом в понедельник котировки нефти опускались до минимумов с 2002 года.