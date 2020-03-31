МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп считают, что нынешняя ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти — не в интересах двух стран. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры глав РФ и США. Трамп и Путин согласились, что на мировом рынке энергии важна стабильность

Продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в понедельник по инициативе американской стороны. Президенты обсуждали несколько тем, в числе которых — ситуация на рынке нефти. Они договорились о консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

"Условились, что президенты поручат такие консультации начать", — прокомментировал пресс-секретарь, но назвать сроки их проведения отказался.

Песков не стал говорить, планирует ли Путин провести отдельную встречу с главой минэнерго РФ Александром Новаком до этих консультаций.

"Мы проинформируем вас, если она состоится", — отметил Песков.

Он также ответил на вопрос о том, как сильно совпадают взгляды РФ и США по ситуации на рынке нефти. "Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", добавил Песков.

Обозначать траекторию совместных действий РФ и США по ценам на нефть Песков отказался.