МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Транснефть" получила заявки на поставку 1,008 миллиона тонн нефти в Белоруссию в апреле, однако никто из потенциальных поставщиков не оформил маршрутные поручения, сообщил журналистам советник президента монополии Игорь Дёмин.

По его словам, в марте 2020 года в соответствии с заявками российских производителей нефти на заводы Белоруссии было поставлено: 32 тысячи тонн на Мозырский НПЗ и 246 тысяч тонн на Новополоцкий НПЗ. Таким образом, в марте российские нефтяники поставили в Белоруссию 278 тысяч тонн.

"В настоящий момент на апрель месяц подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тысяч тонн на Мозырский НПЗ и 375 тысяч тонн на Полоцкий НПЗ ("Нафтан" — ред.)", — сказал Демин.

При этом он подчеркнул, что ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений. "Поэтому необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах", — заключил он.