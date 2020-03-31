МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals обновила в понедельник очередной антирекорд: ее цена в Северо-Западной Европе снизилась еще на 3,2 доллара по сравнению с пятницей – до 13 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года, сообщило аналитическое агентство Argus Media.

При этом скидка на Urals по сравнению с маркой Brent осталась прежней – 4,75 доллара на баррель.

"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке", — отмечает агентство.