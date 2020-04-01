МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Спустя три месяца после начала кризисной ситуации с поставками нефти из России в Белоруссию, обстановка наконец-то начинает налаживаться. Накануне советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин сообщил, что в компанию поступили заявки от российских нефтяников на поставку в апреле чуть более 1 миллиона тонн нефти в адрес двух белорусских НПЗ.

Для сравнения, в марте нефтяники поставили 278 тысяч тонн на заводы Белоруссии, тогда как традиционно Россия поставляет туда порядка 2 миллионов тонн нефти ежемесячно.

ПОДВИЖКИ ЕСТЬ, НО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ

В последний день марта ситуацию с поставками нефти в Белоруссии прокомментировал и российский Минфин. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, пока идут переговоры на уровне Минэнерго об объеме поставок и поставщиках нефти, Минфин не вступает в них.

Тем более, что, по словам Дёмина, никто из потенциальных поставщиков нефти не оформил маршрутные поручения, которые дают основание "Транснефти" на прокачку нефти на белорусские НПЗ. Из-за чего необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах.

На фоне складывающейся в первом квартале ситуации Белоруссия начала диверсификацию закупок нефти. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, страна в апреле сохранит танкерные поставки нефти у трейдеров через порты в Одессе и Клайпеде.

При этом из различных источников концерн ставит перед собой задачу закупить 2 миллиона тонн нефти, минимум — 1 миллион. Тищенко подчеркнул, что вопросы поставок нефти из РФ и достижения на этот счет договоренностей с российскими поставщиками дорабатываются, "все идет по плану".

ПОШЛИ НА СБЛИЖЕНИЕ

Во второй половине марта состоялся телефонный разговор глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса, премьеры обсуждали вопрос возобновления поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

Собеседники отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, причем эти договоренности "учитывают взаимные интересы" и позволят обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме.

Источник РИА Новости тогда говорил, что российские нефтяники могут поставить нефть Белоруссии со скидкой 10,7 доллара на тонну к мировой цене. Он уточнял, что скидка и механизм ее расчета еще обсуждаются. В целом, бюджет РФ может компенсировать дополнительную скидку нефтяникам, замечал он.

При этом он подчеркивал, что пока преждевременно говорить об окончательных объемах и параметрах поставок российской нефти в Белоруссию, так как белорусская сторона уже частично закупает нефть морским транспортом у других поставщиков.

На следующий день после этого Румас заявил, что Минск будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность об ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты.

Тогда Минфин Белоруссии сообщал, что приступил к выработке с российскими коллегами механизма межбюджетных расчетов, который будет задействован Минском и Москвой при поставках нефти в республику.

В то же время Румас отмечал, что при выборе поставщиков нефти из РФ во втором квартале страна будет отдавать приоритет тем компаниями, которые до этого работали с Минском по цене без премии, то есть компаниям группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и еще некоторым небольшим российским поставщикам.

Он отмечал, что "Роснефть" может не оказаться в числе поставщиков, которая готова поставлять Минску нефть с премией 5 долларов на тонну.

ПРИЧИНА КОНФЛИКТА

Оба НПЗ в Белоруссии сейчас работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности они переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий.

Из-за этого Минск начал диверсификацию поставок нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. С начала 2020 года Белоруссия, в том числе, закупала нефть через трейдеров с транспортировкой через порты в Одессе и Клайпеде. Из портов на НПЗ республики нефть доставлялась по трубопроводу Одесса-Броды и по железной дороге соответственно.

С российской стороны нефть поставляли компании группы "Сафмар", а также нескольких небольших нефтяных компаний, с которыми белорусская сторона до этого не работала. Эти поставщики ранее согласились работать с Минском по цене без премии.

Межправительственное соглашение между странами предусматривает беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в размере 24 миллионов тонн в год, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ, пошлины от экспорта полученных нефтепродуктов остаются в бюджете республики. Остальные 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имела право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет, механизм в белорусском правительстве назвали "перетаможкой".