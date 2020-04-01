МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершило свое действие, угнетенный ситуацией с коронавирусом рынок теперь предоставлен сам себе и, как ожидают опрошенные РИА Новости эксперты, продолжит обновлять антирекорды в ближайшее время.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств действовала с начала 2017 года. Ее условия неоднократно менялись, а сроки продлевались. Так, до конца марта 2020 года страны сокращали добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 300 тысяч приходилось на Россию.

В течение более чем трех лет соглашение преодолевало и санкции против ее участников, и угрозы военных конфликтов. Но 2020 год, прогремевший появлением в Китае нового коронавируса, полностью перевернул жизнь не только миллионов людей по всей планете, но и знаменитого альянса.

В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, поскольку падение спроса еще не достигло дна, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти, категорически не принимая российскую позицию. В результате с 1 апреля ограничения по добыче нефти в странах прежнего альянса снимаются.

ЦЕНОВОЙ КРАХ

Неспособность ОПЕК+ прийти к консенсусу и возобновить диалог на фоне слабеющего спроса привела к краху нефтяного рынка. Бывшие союзники, в первую очередь из стран ОПЕК, тут же заявили о скидках на сырье и росте добычи, а эксперты констатировали — началась ценовая война. На передовой фронта встала Саудовская Аравия. В последние месяцы сделки она добывала менее 10 миллионов баррелей в сутки, но уже заявила о наращивании с апреля поставок до рекордных 12,3 миллионов (сверх собственных добычных мощностей).

В итоге, цены на нефть в марте обвалились почти вдвое и сегодня торгуются у 18-летних минимумов в 20-26 долларов за баррель тогда как еще в январе Brent достигала 71 доллара на угрозе начала войны на Ближнем Востоке. Более того, российская марка Urals вообще перешла к уровням прошлого века: в понедельник ее цена в Северо-Западной Европе снизилась до 13 долларов за баррель, что является минимумом с марта 1999 года.

КОНТАНГО ВТРОЕМ

Участники рынка предупреждают об образовавшемся ценовом контанго. Это разница стоимости поставок в скором и отдаленном времени: так, ноябрьская поставка Brent сейчас стоит около 36 долларов за баррель. По оценке Fitch, последний раз столь сильное контанго было в кризис 2008-2009 годов и ситуация ускорит заполнение и без того переполненных нефтехранилищ, так цены привлекательны для трейдеров.

По оценке Атон, если страны будут наращивать добычу нефти, хранилища при текущих уровнях спроса могут быть заполнены в течение следующих 2-4 месяцев, а значит давление на рынок продолжится. Минэнерго РФ успокаивает, полгода-год такие цены на нефть российский бюджет выдержать может.

Швейцарская банковская группа Julius Baer заявляет: Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия. При этом королевство, пытаясь "наказать" РФ, давлением на нефтяные котировки ведет американских производителей сланцевой нефти с более высокой ценой рентабельности к дефолту.

Ситуация в США уже обострилась настолько, что в крупнейшем нефтедобывающем штате, Техасе, нефтяники просят власти вернуться к ограничению добычи впервые за почти 50 лет. Власти в идее сомневаются, но и не отвергают, подчёркивая важность принятия таких мер совместно с другими производителями. А президент страны Дональд Трамп даже инициировал телефонный звонок главе РФ Владимиру Путину, чтобы в том числе обсудить рынок нефти.

При этом за пару дней до звонка замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин также говорил, что только ОПЕК+ не может сокращать добычу нефти, для поддержания баланса нужно большее количество стран. Что же до итога разговора двух лидеров, то пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенты считают нынешнюю ценовую конъюнктуру на нефтяном рынке не в интересах двух стран.

В то же время Саудовская Аравия продолжает поддерживать негативный фон на нефтяном рынке, заверяя, что не обсуждает с Россией увеличение числа участников сделки ОПЕК+, не ведет никаких переговоров по балансировке рынка, а в мае хочет увеличить экспорт на 600 тысяч баррелей в сутки — до 10,6 млн баррелей в сутки.

ПРОГНОЗ

Ведущий аналитик "Велес Капитал" Александр Сидоров отмечает, что на второй квартал придется пик дисбаланса на рынке нефти, так как эпидемиологическая обстановка в мире и прекращение ОПЕК+ будут иметь максимальный эффект в этот период.

"Если ОПЕК, США и Россия не договорятся политическими методами о совместной работе по стабилизации, то рынок будет регулироваться законами спроса и предложения: при низких ценах с рынка уйдут компании с высокой себестоимостью добычи (в первую очередь, американские компании), и это подстегнет цены к росту", — говорит он.

"Однако процесс этот небыстрый. В этом сценарии, я думаю, что цены останутся низкими, доходя до 20 долларов за баррель, но впоследствии нормализуются до уровня около 45 долларов за баррель. Если участники рынка договорятся, то процесс достижения 45 долларов за баррель будет куда более быстрым", — заключает Сидоров.

Начальник управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов также считает, что малые и средние производители нефти в условиях текущих мировых цен, скорее всего, будут вынуждены снижать добычу нефти уже в мае. "Не думаю, что сокращение будет значительным, тем не менее понижающий тренд очевиден… удерживать добычу на прежнем уровне не имеет смысла", — отмечает он.