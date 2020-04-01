МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Россия в январе 2020 года спустилась на строчку ниже в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, заняв третье место и поставив 18,637 миллионов баррелей, свидетельствую данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Это почти на 14% меньше уровня декабря 2019 года. Таким образом, на первом месте в январе осталась Канада, поставив в США 139,642 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а второе вернула себе Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 26,469 миллионов баррелей.

При этом среднесуточный импорт российской нефти США в январе снизился до 601 тысячи баррелей в сутки, или также почти на 14% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается только нефти, то тут Россия оказался лишь на седьмом месте, поставив в США 2,959 миллиона баррелей — почти в 2 раза меньше уровня декабря. На первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия, Колумбия, Ирак, Эквадор.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в январе снизился на 6% — до 8,572 миллиона баррелей в сутки. А экспорт, уменьшился на 4% — до 9,177 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце опустился также на 6% — до 6,408 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 11%, до 3,251 миллиона баррелей в сутки.